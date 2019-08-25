（法新社法国贝约纳25日电） 就在七大工业国集团（G7）于法国召开峰会之际，数百位反G7抗议人士今天也在附近进行一场不寻常示威活动，他们把从法国各地偷来的法国总统马克宏官方肖像倒着拿游行。

法新社报导，这场关于气候和社会正义的游行，由环保团体ANV COP 21和两个巴斯克团体Alternatiba、Bizi共同发起，他们喊出「让马克宏下台」（Take Down Macron）的口号。

在这场所谓的「肖像游行」，示威人士手上拿着这些几个月前还挂在法国各地市政厅的马克宏官方肖像，并将这位41岁法国总统肖像颠倒着拿，以示对他政策的不满抗议。

这些抗议人士在G7峰会所在的西南部度假胜地比亚里兹（Biarritz）附近的贝约纳（Bayonne）狭窄的街道游行，高唱着「违反人道罪」的口号。

一名隶属于Bizi的社运人士表示：「我们将他的肖像反着拿，以表达他的政策缺乏意义。」

其他人则手持似以报纸或袋子包覆的肖像，上头以英文、法文、西班牙文和巴斯克方言写着：「气候、社会正义：马克宏在哪？」 G7峰会昨天登场，警方表示，9000多名抗议人士参加反G7和平游行，行经连接法国和西班牙的一座桥。游行主办单位则表示，游行人数约1万5000人。

法国政府出动超过1万3000名警察和宪兵维安，防止激进的反资本主义团体、无政府主义人士和黄背心抗议人士引发的骚乱。

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