此内容发布于2020年2月29日 下午11:05

（法新社巴黎1日电） 法国总统府艾里赛宫（Elysee Palace）表示，总统马克宏今天和土耳其和俄罗斯领袖谈话时，呼吁两国在叙利亚伊德利布省落实永久停火。

获俄罗斯支持的叙利亚部队去年12月起对叛军最后一处重要根据地伊德利布省（Idlib）发动军事攻击，土耳其当局则支持部分叛军组织。

根据今天公布的声明，马克宏（Emmanuel Macron）对「当地逐渐发展的人道危机」，向土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）及俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）表达自己「最强烈的关切」。

马克宏也警告，「叙利亚政府及其盟邦发动的军事攻击」，不仅可能让恐怖组织乘乱坐大，也破坏了2018 年俄土两国所签订，在叙利亚西北部伊德利布省创建非军事区的索契（Sochi）协议。

但随着叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）部队采取行动、收复最后一个非他所控制的区域，这份协议形同废纸。

马克宏表示有必要「立即停止敌对行为」，并敦促俄罗斯和土耳其落实协议中载明「永久且可证明的」停火。

马克宏还说，俄罗斯必须「终止在叙利亚西北部的军事攻击行动，并遵守国际人道法，保障平民、人员，并确保人道救援进行」。

马可宏和德国总理梅克尔（Angela Merkel）曾呼吁和艾尔段及蒲亭共同举行峰会，寻求终结叙利亚危机。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

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