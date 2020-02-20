此内容发布于2020年2月20日 上午5:50

（法新社日内瓦19日电） 叶门女律师萨拉里今天获颁被誉为「诺贝尔人权奖」的捍卫者奖，她先前致力揭发战火肆虐的叶门境内有多处秘密监狱，里头数以千计男人和男孩遭任意拘禁和刑求。

马丁恩纳斯人权捍卫者奖（Martin Ennals Award）是全球最具声望人权奖项，评委会赞扬42岁的萨拉里（Huda Al-Sarari）展现「罕见勇气」，致力调查并揭发多个外国政府自2015年起在叶门设立的秘密监狱。

当年沙乌地阿拉伯为首的军事联盟介入叶门内战，对抗获伊朗支持、已掌控首都沙那的叶门什叶派叛军青年运动（Huthi）。

自那以来，军事冲突已造成数万人丧命，大多数是平民，促使联合国形容这是全球最糟的人道主义危机。

萨拉里获颁通常被称为诺贝尔人权奖的这个奖项。颁奖单位发表声明说，她因揭发「外国政府在叶门运作秘密监狱引发的强迫失踪现象」而获奖。

声明表示，这个体制导致「数以千计男人及男孩遭到任意拘禁、刑求和法外处决」。

评委会表示，萨拉里收集超过250起虐待案例的证据，成功说服国际特赦组织（Amnesty International）和人权观察（Human Rights Watch）等国际组织跟进调查。

尽管自己及家人面临各种威胁恫吓和中伤诽谤，萨拉里仍坚毅致力于伸张正义，因而备受推崇。

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