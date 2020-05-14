此内容发布于2020年5月14日 上午5:35

（法新社巴黎14日电） 国际能源总署（IEA）今天表示，各国陆续解除严厉的2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫封锁措施，加上原油产量大幅减少，有助国际油市在「黑色四月」后回稳。

IEA在最新月度报告中说：「在那之后，（油市）前景有所改善，而油价虽仍远低于2019冠状病毒疾病危机开始前的水平，但已从4月低点回弹。」

IEA表示，4月报告焦点放在疫情大流行导致消费锐减，引发「具历史规模的需求受挫」。与此同时，石油输出国家组织（OPEC）最大产油国沙乌地阿拉伯及俄罗斯发动价格战，使本已过度饱和的油市又增加更多原油供应。

上述种种原因导致油价触及逾20年来低点，一度跌至前所未见的每桶负40美元。在这之后，沙乌地和俄罗斯终于达成协议，同意整体每天减产970万桶原油。

而后沙乌地承诺进一步减产，同时非OPEC国家，尤其是美国，也都大幅减产原油，设法稳定油市。

IEA表示，油价近期恢复，是因为「各国松绑封锁措施，且更重要的是，除OPEC+协议做出的承诺，非OPEC国家也大幅减产」。

IEA说：「我们估计，5月底前，全球生活在某种形式限制下的人数，将从近期高峰400万人，降至约280万人。」（译者：李宛谕/核稿：刘淑琴）

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