此内容发布于2019年10月30日 上午7:05

（法新社米兰30日电） 汽车大厂飞雅特克莱斯勒汽车公司（Fiat Chrysler Automobiles）和法国宝狮雪铁龙集团（Groupe PSA）今天宣布，正在洽谈合并事宜，一旦定案，全球第4大汽车制造商将诞生。

飞雅特克莱斯勒汽车发布声明，证实正持续与宝狮雪铁龙集团讨论共创全球汽车界巨头。

上述声明与宝狮雪铁龙集团的类似声明都没提供额外细节。

一名熟悉内情的消息人士昨天告诉法新社，合并后产生的企业实体市值约达500亿美元。

消息人士还说，宝狮雪铁龙集团执行长塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）将出任合并后新公司的执行长，飞雅特克莱斯勒汽车董事长艾尔康（John Elkann）将担任董事长。

消息人士也指出目前双方还在持续讨论，不保证能达成协议。他的说法证实由华尔街日报（The Wall Street Journal）率先披露的细节。

一旦两家公司合并，爱快罗密欧（Alfa Romeo）、克莱斯勒（Chrysler）、雪铁龙（Citroen）、道奇（Dodge）、DS、吉普（Jeep）、兰吉雅（Lancia）、玛莎拉蒂（Maserati）、欧宝（Opel）、宝狮（Peugeot）和沃豪（Vauxhall）等汽车品牌将齐聚同一屋檐下。

在传出这项合并磋商的几个月前，飞雅特克莱斯勒汽车与法国车厂雷诺集团（Renault）一项合并提案才宣告落空。

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