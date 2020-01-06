此内容发布于2020年1月6日 上午4:50

（法新社德黑兰6日电） 伊朗首都德黑兰的街头今天挤满哀悼群众，向已故高阶军事指挥官苏雷曼尼致敬。苏雷曼尼日前在伊拉克首都巴格达遭美国狙杀身亡。

法新社记者报导，伊朗民众聚集在德黑兰大学（Tehran University），手持被他们视为英雄的苏雷曼尼（Qasem Soleimani）肖像。最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）接着率众为苏雷曼尼祈祷。

在晨间的刺骨低温中，女性身穿黑衣、男性举起写着什叶派伊玛目名字的旗帜，纷纷沿着德黑兰的革命街（Enghelab Street）向大学走去。一名穿着黑色罩袍的年轻女性举着「打倒美国」的标语牌，另有一名男子高举「#严厉报复」的标语。

人们游行前往德黑兰大学途中，高喊着「美国去死」、「以色列去死」的口号，还有人挥舞伊拉克、黎巴嫩国旗与其他旗帜。

游行景象透过国营电视台直播，萤幕左上角还罕见出现黑缎带向死者致敬。

在仪式现场，苏雷曼尼与另外5名死于美军空袭的「烈士」棺木都覆盖着国旗。哈米尼在棺木前祷告时似乎一边哭泣。

哈米尼身旁人士包括苏雷曼尼的儿子、接替苏雷曼尼成为「圣城部队」（Quds）指挥官的卡阿尼（Esmail Qaani）、伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）、国会议长拉里加尼（Ali Larijani），以及革命卫队最高指挥官沙拉米（Hossein Salami）等人。

所有人和语带沙哑的哈米尼一同祈祷。一名自称艾法卡米（Afkhami）的61岁商人还告诉法新社：「我们必须强势回应。我们必须锁定他们（美国）在区内的所有军事基地，必须攻击位于我们飞弹射程里的所有基地。」

苏雷曼尼的遗体昨天运抵伊朗后，已先后移灵至西南部阿瓦兹市（Ahvaz）与东北部第2大城麦什赫德（Mashhad）供众人哀悼。

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