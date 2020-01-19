此内容发布于2020年1月19日 上午7:05

（法新社加德满都19日电） 喜马拉雅山受欢迎的安纳布尔纳峰17日发生雪崩，造成7人失踪，包括4名南韩人3名尼泊尔人。尼泊尔官员表示，当地大雪纷飞，且能见度不佳，使搜救行动受阻。

大韩山岳联盟（Korean Alpine Federation）的雪帕（Ang Dorjee Sherpa）告诉法新社，失踪南韩人的亲戚已抵达尼泊尔首都加德满都（Kathmandu），同行人士包含首尔当局派来协助紧急救援工作的几名官员。

安纳布尔纳峰（Annapurna）17日大雪纷飞，随后即传出雪崩消息。事发当时，失踪的登山团队位在海拔约3230公尺处靠近安纳布尔纳峰基地营的地方。

尼泊尔观光部官员艾查理亚（Mira Acharya）告诉法新社：「搜救行动正在进行当中，但当地天候不佳且大雪纷飞，使搜救工作难有太多进展。」

雪崩发生后，当局昨天派出多架直升机，以拯救约200名受困安纳布尔纳峰附近和其他邻近山峰的人士。

7名失踪人士中，有6人来自同个登山探险队，另一名尼泊尔搬运工则是与不同团队同行。

而4名失踪的南韩人来自11名南韩人组成的团队。这支团队的其他7人都已确认安全。首尔当局教育官员表示，这些失踪的南韩人隶属一支致力参与尼泊尔儿童工作的志愿者老师团队。

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