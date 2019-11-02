此内容发布于2019年11月2日 上午1:05

（法新社华盛顿1日电） 历经数月来民调未见起色且募款越见不易后，民主党前德州联邦众议员欧洛克（Beto O'Rourke）今天宣布退出人数大爆炸的党内2020总统初选竞赛。

欧洛克在声明中说：「虽令人难以接受，但对我而言很清楚，参选并未取得成功进展。我无法以（总统选举）提名人或候选人的角色来为国家服务。」

现年47岁、富有群众魅力的欧洛克去年在共和党最大铁票区的德州联邦参议员选举，差点扳倒共和党大老克鲁兹（Ted Cruz）一战成名，是民主党内窜红新星。今年3月他宣布角逐2020总统大选党内初选时，被视为是大黑马，但数月以来却难以重现去年的亮眼表现。

欧洛克最近几个月的民调支持度仅2%，被领先群的拜登（Joe Biden）、华伦（Elizabeth Warren）远远抛在后面，如今他的阵营也排除他会角逐明年的参议员选举，至少目前如此。

川普得知欧洛克黯然退出初选后，当然没放过机会来酸对手，推文写道「喔不，欧洛克就这样退出角逐白宫之路，亏他还说自己『生来就是要入主白宫』，才怪咧！」

今年8月在故乡艾尔帕索（El Paso）发生22死枪击血案后，欧洛克将怒气发在总统川普身上，痛批正是川普对移民敌视论调，酿出这些枪击；他的其中一项指标政见就是打击枪枝暴力，孤注一掷地呼吁要立法订出将民间一些枪枝购回的计画。

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