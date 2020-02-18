此内容发布于2020年2月18日 下午11:35

（法新社横滨19日电） 钻石公主号游轮成为武汉肺炎疫情下全球焦点，日本神户大学专家岩田健太郎登船不到一日被迫下船，他在Youtube说明船上恶劣环境引起媒体重视，批判安倍政府防疫政策不当的声浪升高。

钻石公主号新型冠状病毒感染数飙高，离开船舱的乘客返国后得再被隔离，甚至出现确诊案例。外界批评日方在感染地隔离大量乘客是造成船上疫情的因素，日本舆论在疫情扩大后，将矛头指向安倍政府。

日本神户大学感染症专科教授岩田健太郎18日赶往横滨，以灾害派遣医疗小组（Disaster Medical Assistance Team）成员身分登上钻石公主号，不过下午5时收到厚生劳动省电话要求他下船，返家隔离后在个人频道说明船上光怪陆离、违反传染防治的危险现象。

岩田说：「船内的状况悲惨，连我自己都感到可怕。」

根据岩田的影片，他在18日以灾害派遣医疗小组成员身分上船，协助船内防疫工作，不过当天就被厚生劳动省官员赶下船。

岩田指出，为防止感染扩大，一般都会设置病患和医疗人员出入的区域（红区），以及没有被病毒污染的区域(绿区)，但钻石公主号里却是一团混乱，「根本不知道哪里安全，哪里危险」。

岩田指出，有发烧的乘客自己前往医务室，自己也曾和病患擦肩而过，检疫人员却似乎不以为意。另外，岩田也说，检疫人员和船员、医疗小组成员也没有全员穿着防护衣或戴口罩。

这种状况让岩田相当惊讶，船上情况比非洲伊波拉病毒，或是2003年中国SARS都还要严峻，并直呼：「就算我被传染，也是没办法的事」。

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