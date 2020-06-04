此内容发布于2020年6月4日 上午7:50

（法新社香港4日电） 多国扩大松绑防疫限制措施，且迹象显示经济受疫情冲击最坏情况可能已过，激励市场信心，亚股今天收盘涨多于跌。但投资人担心美中紧张升温，加上获利了结卖压，亚股涨势有限。

各国历经数月防疫限制后，愈来愈多国家慢慢开始让受到严重打击的经济活动恢复，各国央行也祭出规模合计达数兆美元的刺激措施，带动全球股市近几周持续走扬。

不过，美中关系紧张的因素依然存在。华府昨天下令暂停所有中国客机进出美国后，中国今天宣布，因防疫目前禁止在境内营运的外国航空公司可于6月8日复航，形同解除对美国航空公司禁令。

东京股市今天收盘上涨0.4%，雪梨股市涨0.8%，首尔股市涨0.2%，台北股市涨0.7%，曼谷股市劲扬逾2%，新加坡股市收高0.3%。

香港股市今天收涨0.2%，连续3日收红，累计涨幅达约6%。今天是六四事件31周年，以往维园六四烛光晚会总会吸引大批民众参加，今年因防疫遭取消，今天白天也未出现抗议冲突，令市场松口气。

菲律宾国会准备通过大规模刺激方案，马尼拉股市今天收盘大涨4.4%，连续7个交易日收红，累计涨幅达18%。

不过，上海股市今天收跌0.1%，雅加达和孟买股市也皆收低。（译者：陈家伦/核稿：张正芊）

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