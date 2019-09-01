此内容发布于2019年9月1日 下午11:05

（法新社佛罗里达州里维拉滩市1日电） 美国国家气象局表示，5级飓风多利安最大持续风速达每小时295公里，瞬间阵风超过每小时354公里，两度在巴哈马的阿巴科群岛（Abaco Islands）登陆，并列大西洋盆地有史以来第2强的飓风。

从上传社群媒体的影片中可看到多利安在巴哈马带来重大灾情，但目前没有伤亡相关的消息。

和国家飓风中心表示，阿巴科群岛部分地区已经淹水，气象人员警告，当地还面临惊人5.4公尺到7公尺高的暴潮。

巴哈马报纸「论坛报」（The Tribune）在官网贴出的影片显示，一处看似沿海城市的地方，水已淹到木造房屋屋顶，翻覆的船只浮在褐色泥水中，水中还看得到被吹倒的木板、树枝和其他残骸。

社群网站上另一支影片显示，一处看似内陆的地区，一辆辆汽车毁损或翻覆，电线杆和树干如小树枝般拦腰折断，受损的住家庭院满是残骸。法新社无法立即确认影片的真实性。

当地广播电台报导，阿巴科群岛商业重镇马许港（Marsh Harbour）一家饭店屋顶被强风吹掀后，有民众请求救援。

在美国华府，总统川普与他的紧急管理首长会面，称「这看起来很严重」，说：「我们预期东部沿海大部分地区最终都将受到影响，有些地方会非常非常严重。」

热带风暴警报范围含部分佛罗里达沿岸，美东大西洋沿岸居民也提高警觉，防范飓风可能来袭带来的风险。

佛州当局首度对棕榈滩（Palm Beach）部分地区和马丁郡（Martin County）发布疏散令。川普的海湖俱乐部（Mar-a-Lago resort）正位在棕榈滩。

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