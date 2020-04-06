此内容发布于2020年4月6日 上午8:20

（法新社维也纳6日综合外电报导）奥地利总理库尔茨今天表示，政府考虑下周开始松绑对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的封城措施。但他警告，松绑程度端视民众是否遵守社交距离规定。

库尔茨（Sebastian Kurz）在记者会上说：「我们锁定14日起…让面积不超过400平方公尺的小型商家、五金行及园艺店等恢复营业，但必须遵照严格的卫生安全条件放行。」

他还表示，若按政府规划的时间表顺利进行，较大型商家将可在5月1日恢复营业，旅馆、餐厅及其他服务业也可望自5月中旬起分阶段恢复营业。

不过库尔茨强调，奥地利仍持续实施限制行动的防疫措施，因此他呼吁民众，勿与家人以外人士一同庆祝复活节。

库尔茨又说，奥地利的学校将维持关闭直到5月中，公共聚会则要到6月底才可能解禁。且若疫情再度恶化，政府「绝对可能」紧急恢复限制措施。

此外，奥地利卫生部长安修柏（Rudolf Anschober）今天宣布，民众强制配戴口罩的措施将扩大实施，从原本只在超市内适用扩大到所有大众运输工具，且预计14日恢复营业的店家也须戴口罩才能进入。

人口880万的奥地利累计有1万2058例武汉肺炎确诊，其中204人丧生，已有2998人康复。

除了奥地利，德国也已草拟一系列措施，好让境内封城措施19日届满后，日常生活能恢复正常运作。这些措施包括要求民众在公共场合戴口罩、限制公众集会及迅速追踪感染源。

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