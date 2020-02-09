此内容发布于2020年2月9日 上午8:35

（法新社好莱坞9日电） 好莱坞颁奖季最后一场盛会奥斯卡奖，颁奖典礼将在今晚登场。专家预料，战争史诗电影「1917」和南韩惊悚片「寄生上流」最有机会成为今年大赢家。

本届奥斯卡颁奖典礼将在洛杉矶杜比剧院（Dolby Theatre）举行，今年舞台设计以螺旋造型加上4万颗水晶装饰的奢华风格为特色。典礼共将颁发24座小金人。

由山姆曼德斯（Sam Mendes）执导、先前已横扫各大电影奖的「1917」（1917），被看好在今年奥斯卡有多座斩获。不过，这部模仿一镜到底方式拍摄的第一次世界大战电影，预期和势将创造历史的「寄生上流」（Parasite）陷入激战。

「寄生上流」能否拿下本届奥斯卡最佳国际影片（原最佳外语片），看来已胜券在握。但除此之外，这部电影可能夺得更多座小金人。

美国娱乐业界周刊「综艺」（Variety）资深电影编辑马金（Marc Malkin）告诉法新社：「主要奖项将由『寄生上流』和『1917』瓜分。无论谁是赢家都很棒。」

由于奥斯卡最佳影片是按照票选人员排名的独特投票机制决定，因此奖落谁家难以预料。但这种方式可能有利「寄生上流」，因为这部电影似乎不太可能令人反感，且50岁充满个人魅力的导演奉俊昊先前已在好莱坞颁奖季诸多盛会与晚会掀起推崇风潮。

马金表示：「对于其他每部入围电影，人们会说：『我喜欢这部，但是…』。而对于『寄生上流』，就变成：『我爱这部。』就这样，说完了。奉俊昊的热情和乐观感染力十足。」

然而，昆汀塔伦提诺（Quentin Tarantino）执导的「从前，有个好莱坞」（Once Upon a Time...in Hollywood），仍可能成为本届奥斯卡得奖黑马。至于马丁史柯西斯（Martin Scorsese）的黑帮犯罪史诗电影「爱尔兰人」（The Irishman），则似乎已跌出看好名单。

近日相继逝世的美国职篮NBA前球星暨奥斯卡得主布莱恩（Kobe Bryant）和好莱坞黄金时期传奇男星寇克道格拉斯（Kirk Douglas），也都将名列本届奥斯卡颁奖典礼追悼人士。主办单位已赶忙将两人剪入「纪念」影片，追忆过去一年逝世的美国电影界人士。

刚在葛莱美奖大放异彩的美国女歌手怪奇比莉（Billie Eilish），则将在颁奖典礼带来动人演出，演唱最新007电影主题曲No Time to Die。（译者：侯文婷/核稿：张正芊）

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