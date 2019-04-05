此内容发布于2019年4月5日 下午11:50

（法新社华盛顿5日电） 中国女子张玉静被控带恶意软体闯入美国总统川普在佛罗里达州的度假地，随后遭到逮捕，美国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天说，这显示北京构成威胁。

根据法院文件，张玉静（Zhang Yujing，音译）上周试图带数支行动电话及有恶意程式的随身硬碟进入川普常造访的海湖俱乐部（Mar-a-Lago），之后遭逮捕。

蓬佩奥在与哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）的访问中说：「我认为这告诉美国大众中国构成的威胁，他们在美国内部采取的行动不只针对政府官员，而是更概括性的。」

他说：「窃取美国智慧财产权是个规模达数千亿美元的大生意，川普总统下定决心，要对此做出反击。」

他指的是美中现正进行的贸易谈判，美国在谈判中对中国施压，要他们采取行动保障智慧财产。

蓬佩奥表示，行政当局正密切关注这起逮捕案件，但拒绝做出进一步回应，表示调查正在进行。

目前没有对外公开任何张女受中国政府指使的证据，不过北京表示会向她提供领事协助。

张女遭控对联邦人员做出不实陈述及蓄意进入管制区。她一开始称自己是想使用泳池的俱乐部会员，后来又说自己是来参加一场不存在的中美友好活动。

因为川普经常与付费成为俱乐部成员者来往的不寻常情况，海湖俱乐部本身的安全性已受到严密检视。

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