（法新社纽约19日电） 好莱坞已故巨星「玉婆」伊丽莎白泰勒（Elizabeth Taylor）生前以奢华生活方式、华丽品味及银幕上的妖艳闻名于世，如今显示她趣味面的部份私人珍品已交付拍卖。

这位好莱坞传奇女星生前拥有的一条镀金银炼带、一件豪华丝质长袍和一件凡赛斯牌黑色镶饰翻领皮夹克等物品，将随知名的玛丽皇后2号邮轮航行大西洋，让乘客先睹玉婆的珍藏。

在跨越大西洋航行后，泰勒的这些生前所有物将带至加州比佛利山庄展示，在12月6至8日期间可供网路和现场标购。

其中一条卡地亚牌金币链条腰带是泰勒送给母亲的礼物，跟她自用的腰带配对，上面刻有一行字，「给我的『嬉皮』母亲所有爱，伊丽莎白」。

据估计，这条腰带可能卖得1000至2000千美元，上述皮夹克预估价为4000至6000美元。泰勒曾于1992年在「今夜脱口秀」（Tonight Show）穿着这件夹克。

主办这次拍卖的朱力安拍卖公司执行董事诺兰（Martin Nolan）表示，泰勒的围巾或人造珠宝等部份物件，售前估价落在200至400美元间，这表示，并非只有一些机构及上层社会人士才有机会带些东西回家。

诺兰告诉法新社：「我相信大家会意外发现，他们也有能力真正买到伊丽莎白泰勒的物品。」

泰勒2011年以79岁年龄过世后，佳士得公司（Christie's）曾花费一周时间，在纽约拍卖她的豪华洋装、珠宝及美术作品等广大收藏，落槌总额超过1亿5600万美元。

然而本次拍卖物件预期将卖得差异颇大的价位，而且足以显示这位个性鲜明的女星某个只有最亲密朋友及家人才知道的一面。泰勒生前曾演出《埃及艳后》及《朱门巧妇》等经典电影。

泰勒的33岁艺术家孙子蒂维（Quinn Tivey）记得，他从小就与祖母一同观看电影，而且祖母经常在爱情方面给他建议，他有时甚至从祖母的衣柜拿出前述夹克试穿。

蒂维希望，买家能确实穿戴伊丽莎白泰勒的生前物品，并与公众分享她的风格。他表示，泰勒丰富的魅力遗产长存于世，因为「她忠于自我」。

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