此内容发布于2019年8月2日 上午7:20

（法新社达卡1日电） 为了把孟加拉一对连体双胞胎的头部分开，匈牙利外科医生进行30小时马拉松手术把这对双胞胎分离，女婴正逐渐康复。

这对3岁大双胞胎名为拉贝亚（Rabeya）和鲁卡亚（Rukaya），在胚胎期罹患罕见疾病，估计每500万至600万名新生儿中就有一人罹患这种疾病。

「手无寸铁民众行动基金会」（Action for Defenceless People Foundation，ADPF）神经外科医生乔凯（Andras Csokay）表示，她们「经历最终分离手术后，情况稳定」。ADPF替这次手术组织一支35人匈牙利外科医生团队。

双胞胎在达卡联合军事医院（Combined Military Hospital）进行分离手术后，乔凯团队开始在伤口区域覆盖软组织。外科医生在匈牙利进行组织扩张术增生软组织。

手术结束后，这对双胞胎的父亲伊斯兰（Rafiqul Islam）松了一口气，欣喜若狂。

在孟加拉西北部帕布纳县（Pabna）乡村地区担任老师的伊斯兰说：「医生们把我的宝贝分开了。我亲眼看过她们。她们现在很好。」

他称赞医生，并表示：「我希望我的女儿完全康复，健康长大并拥有正常人生。」

分离手术前，医生曾表示，这对双胞胎存活机率只有50%。

根据ADPF数据，只有少数连体婴分离手术能成功。（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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