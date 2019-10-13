此内容发布于2019年10月14日 上午12:35

（法新社洛杉矶13日电） 追踪票房的北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，华纳兄弟的「小丑」（Joker）再次笑傲美加票房，周末估计海捞5500万美元。

这部由「醉后大丈夫」（The Hangover）三部曲导演陶德菲利普斯（Todd Phillips）掌镜的电影，上一周首映有9350万美元进帐，翻新10月开片票房纪录。

排名第2的是适合阖家观赏、万圣节应景片「阿达一族」（The Addams Family），上映第一个周末有约3030万美元成绩。

排名第3的是李安最新作品「双子杀手」（Gemini Man），进帐2050万美元。片中威尔史密斯（Will Smith）饰演的退休杀手必须与年轻版的自己一较高下。

环球作品「坏坏萌雪怪」（Abominable）排名从上周的第2滑至第4，收入约620万美元。

排名第5的是由电视影集跃上大银幕的「唐顿庄园」（Downton Abbey），票房500万美元。

这个周末排名第6到第10的电影依序为：「舞娘骗很大」（Hustlers），390万美元；「茱蒂」（Judy），330万美元；「它：第二章」（IT Chapter Two）320万美元；「神机有毛病」（Jexi），310万美元；「星际救援」（Ad Astra），190万美元。（译者：蔡佳敏/核稿：陈昱婷）

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