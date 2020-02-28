此内容发布于2020年2月28日 下午9:50

（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普今天宣布任命共和党籍联邦众议员雷克里夫为国家情报总监，掀起新一波争议。此一重要职位已悬缺数月。

前任国家情报总监柯茨（Dan Coats）去年7月离职后，雷克里夫（John Ratcliffe）身为川普的忠实盟友，一度获提名接任，但因在野的民主党猛烈批评他的资格、共和党要角的态度又不太积极，最后退出提名案。

川普转而任命反恐专家马奎尔（Joseph Maguire）为代理总监，负责监管17个情报机构，包括中央情报局（CIA）及国家安全局（NSA）。

但川普于2月20日把马奎尔解职，因为一名高阶情报官员在闭门简报中告诉国会议员，俄罗斯再度介入今年11月的总统大选，要支持川普连任。

于是旋转门又转了起来，川普两周前任命他的另一名忠实盟友、驻德国大使格瑞尼尔（Richard Grenell）代理国家情报总监，但格瑞尼尔并无情报相关经验，这项任命被视为具有高度政治性。

一些情报专家认为，雷克里夫获得任命，是川普的一种策略，为的是确保格瑞尼尔维持代理总监不受相关法规限制的状态。依规定，国家情报总监由总统任命，经参议院认可，而代理总监无须获得参议院同意。

根据法规，马奎尔的代理总监效期最多只能到3月11日，川普必须在此日期之前任命新的正式或代理总监，而临时接替马奎尔的格瑞尼尔的代理效期也是到3月11日截止。

德州大学国安法教授佛拉戴克（Steve Vladeck）说：「雷克里夫的提名案一旦正式提交，格瑞尼尔将可在3月11日之后继续代理国家情报总监，若雷克里夫人事案被否决或退出，（格瑞尼尔）还可再代理210天。」

53岁的雷克里夫向来直言捍卫川普，他经常上福斯新闻频道（Fox News）节目传播阴谋论，并否认情报界关于俄罗斯企图拉抬川普在2016年总统大选选情的结论。

川普打定主意要任命一名政治上与他立场相近的人担任情报头子，他认为情报界对他并不友善，且有很多人泄密。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

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