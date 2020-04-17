此内容发布于2020年4月17日 下午11:50

（法新社华盛顿17日电） 美国42个州因应疫情下达禁足令，民众出现抗议声浪，总统川普今天推文支持解禁，不过3位民主党籍州长选择冷处理。

川普在推特上接连写道：「解放明尼苏达州！解放密西根州！」

共和党籍的川普接下来继续推文说：「解放维吉尼亚州，并拯救你们伟大的（美国宪法）第二修正案，它遭受围攻！」

明尼苏达州、密西根州和维吉尼亚州本周纷纷传出民众示威事件，反对州长为防堵病毒扩散而实施的封锁措施。

这3个州的州长均为民主党籍，川普的推文似乎出于政治动机。

目前全美50州有42州实施禁足令，在民众配合联邦政府的扩大社交距离指导方针情况下，约95%的美国人口处于某种形式的封锁状态。

密西根州长惠特梅尔（Gretchen Whitmer）今天对记者表示，她希望川普的推文「不是在鼓励更多抗议活动」。

惠特梅尔说：「我想现在大家都很焦虑。我认为对一个有平台可以发言的人来说，最重要的事情，是试着藉由这个平台告诉大家，『我们会熬过去的』。」

她还说：「情况安全时，我们会重新让经济活络起来。」

维吉尼亚州州长诺森（Ralph Northam）对川普的推文选择冷处理，表示自己和下属正忙着打生物战争，没空卷入川普的推特战争。

明尼苏达州州长华兹（Tim Walz）被问及川普推文时则表示，自己的首要职责是保护州民安全。他说：「我实在没时间琢磨为什么会发生这样的事。」（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram