此内容发布于2020年4月25日 上午1:05

（法新社华盛顿24日电） 川普政府今天表示，将把呼吸器贩售给至少4个开发中国家，以协助他们对抗冠状病毒，称美国的需求即将满足。

美国总统川普说，他与印尼、厄瓜多、萨尔瓦多和宏都拉斯的总统通话，承诺美国将运送重要的医疗设备。

川普在推特提及他跟厄瓜多总统莫雷诺（Lenin Moreno）之间的谈话，写道：「我们将向他们运送亟需的呼吸器，我们最近制造了许多，将以其他方式协助他们对抗疫情。」

厄瓜多疫情升温，内政部长罗莫（Maria Paulo Pomo）今天说，政府公布一批采检结果后，确诊病例增加一倍多，累计2万2719例，死亡病例达576例。

美国驻拉丁美洲最高外交官柯札克（Michael Kozak）证实美国将出售呼吸器。他向记者说：「我们的需求满足，可以再度成为出口国。

他说：「我认为，现在很多情况是这些国家想买，不是要求我们提供金援。」但他又说，一些国家可能会使用美国的援助采购物资。

川普在推文中赞赏宏都拉斯与萨尔瓦多协助阻止移民前往美国。瓜地马拉也是美国移民的主要来源，但受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，暂停接受自美国遣返的公民。

川普没有在呼吸器推文中提到瓜地马拉，柯札克说瓜地马拉没有受到惩罚。他说：「合作遣返移民与贩售呼吸器之间没有不好的关联，我们只是试图把药物与医疗物资运给需要的人。」（译者：张晓雯/核稿：陈昱婷）

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