此内容发布于2019年10月1日 下午8:20

（法新社华盛顿1日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天指控民主党人在总统川普弹劾调查工作中进行恐吓威胁，他反对让5名现任、前任国务院员工于接下来几天出面作证。

蓬佩奥在给国会一封信中表示，这些传票「只能被理解为试图恐吓、霸凌且不当对待杰出的国务院专业人员」。

他写道：「让我清楚表明，我不会容忍这类策略，任何针对这群我引以为傲率领并共事的专业人士的恐吓企图，我都将运用手边一切资源来予以避免并揭穿。」

蓬佩奥援引传票存有「程序和法律缺陷」，说要这5名现任或前任官员依命令于明天起提供证词是「不可行」的。

蓬佩奥并未说明这5人是否将于不同日期出面作证。

掌控联邦众议院的民主党人正在调查川普是否不当施压乌克兰新总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），以挖掘民主党总统候选人热门人选拜登（Joe Biden）的丑闻。

众议院外交事务委员会（House Foreign Affairs Committee）9月27日发出传票，下令5名官员于10月2日至10日之间提供证词。

接到传票的人包括前美国驻乌克兰特使佛克尔（Kurt Volker），他已于9月27日辞职。

一名吹哨者举报，也曾任美国驻北大西洋公约组织（NATO）大使的佛克尔，曾对寻求「找出途径因应」川普不寻常要求的乌国官员提供协助。

针对众院外交事务委员告诉5名官员，不作证将「构成妨碍（弹劾调查）的证据」，蓬佩奥批评说：「这类威胁没有法律依据。」

他表示，接到传票的官员被要求出示「大量」文件，而这些文件需先经过国务院检视方可决定是否对外公开。（译者：叶俐纬/核稿：蔡佳敏）

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