此内容发布于2019年10月29日 下午10:35

（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普被控勒索乌克兰，促使民主党公布立法草案，为弹劾调查的下一步铺路，获颁紫心勋章的一名退役军人今天提出极具毁灭性的证词，震撼白宫。

川普涉嫌施压乌克兰，调查其政敌拜登丑闻，和以近4亿美元军事援助为条件，寻求乌克兰给予政治利益，民主党主宰的联邦众议院正在调查这些指控。

国家安全会议（National Security Council, NSC）乌克兰专家、陆军中校文德曼（Alexander Vindman）在闭门作证的书面证词中表示，曾目击川普与一名资深外交官施压乌克兰提供政治帮助。

文德曼在事先准备的爆炸性证词中，说他听见川普在7月25日的电话中施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）。这通电话促使众院民主党人发起弹劾调查。

文德曼昨晚公布的公开声明，是川普被控滥用总统职权、违反选举法以获得基辅当局支持他连任努力的迄今若干最强有力证据。

●获颁紫心勋章的退役军人

文德曼今天身穿全套军服抵达国会山庄（Capitol Hill）。川普在推特抨击他是「永不支持川普的人」（Never Trumper），这是川普给共和党内反对他人士的称号。

川普问道：「还有多少永不支持川普的人获允许为一通完全适当的电话作证，他跟我在同一通电话里吗？不可能！」

共和党人则动员起来破坏文德曼的信誉，说他3岁才从苏联移居美国，质疑他的忠诚度，暗指他是美国国安官僚机构暗中颠覆川普政权的一环。

大力捍卫川普的共和党籍联邦众议员盖茨（Matt Gaetz）说：「川普是无辜的。深层政府才有罪。」

●首位作证的白宫官员

在伊拉克受伤后获颁紫心勋章（Purple Heart）的文德曼是首位出面作证的白宫官员。对共和党人来说，文德曼的证词较先前作证的文官更难以驳斥。

尽管白宫下令官员公然反抗要求他们作证的国会传票，但文德曼不予理会。他说，美国驻欧洲联盟大使桑德兰（Gordon Sondland）7月10日与一名基辅官员会面，敲响了警钟。

文德曼当时人也在场。他说，桑德兰力促这名乌克兰官员，对基辅在2016年大选帮助民主党人对抗川普的共谋论展开贪腐调查。

桑德兰也要求乌克兰针对拜登儿子韩特（Hunter Biden）与乌克兰天然气公司Burisma的关系，调查拜登丑闻。

文德曼证实川普和泽伦斯基公开的通话纪录。

●弹劾调查的下一步

过去5周有10名证人闭门作证后，民主党人拟定弹劾调查的下一步行动，包括举行多场公听会。

在第二阶段，众院情报委员会（House Intelligence Committee）将举办公听会，让共和党人有机会与证人对质。

到了第三阶段，汇整好的证据将移交众院司法委员会（House Judiciary Committee）审查，届时白宫有机会挑战并提出自己的证据。

假如相关证据够有力，司委会将拟出所谓的「弹劾条款」，交付民主党占多数的众院全院表决。众院可能会在新年前或新年后不久进行表决。

弹劾条款若通过，川普将接受联邦参议院审判。众院预计明天就正式弹劾程序进行表决。（译者：叶俐纬/核稿：刘文瑜）

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