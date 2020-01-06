此内容发布于2020年1月6日 下午8:05

（法新社巴格达6日电） 美国总统川普扬言，若伊拉克驱逐境内美军，将施以前所未见的严厉制裁。伊拉克曾于1990年代到2000年代初期饱受严格经济制裁，川普此言让部分伊拉克人回想起那段痛苦时期。

在首都巴格达商业区购物的伊拉克人阿巴斯（Hisham Abbas）说：「如果美国对伊拉克施加制裁，（伊拉克货币）第纳尔（dinar）会暴跌，我们又会走回头路，回到经济制裁的年代。」

美军空袭击毙伊朗将领苏雷曼尼（Qassem Soleimani）及伊拉克民兵组织干部，美国与两伊关系恶化。伊拉克国会昨天表决敦促政府把外籍驻军逐出领土，包括约5200名协助当地部队打击极端伊斯兰分子的美军。

川普很快就猛烈批评这个决定。他说：「如果他们真的要我们走，如果我们不是在很友好的基础上这么做，我们会给他们历来最严厉的制裁。」还说「这会让（美国对）伊朗的制裁比起来还算温和」。

伊拉克在前任独裁领袖海珊（Saddam Hussein）统治下，蒙受极严厉的全球制裁，包括历来最严格的石油禁运，与外界断绝一切贸易及金融往来。

伊拉克当时的国民生产毛额被腰斩，第纳尔暴跌，数十家工厂关门，家家户户须靠配给证和微薄薪资度日。

美国于2003年挥军入侵伊拉克后的几年间，制裁措施才取消，伊拉克经济慢慢试着跟上其他国家，现在是石油输出国家组织（OPEC）第2大原油生产国，生活水准也有提升，多数伊拉克人都买得起进口服饰、手机、汽车和电脑。

但在川普出言威胁后，物资匮乏和货币暴跌的苦涩回忆又涌上当地人心头。

处于中年的伊拉克人沙雷（Saleh）担心「伊拉克人在1990年代承受的痛苦又会重演，经济制裁又要回来」；消费者沙米尔（Samer）说：「那会像是海珊年代，然后更糟，一点现金都不会剩。」（译者：曾依璇/核稿：张晓雯）

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