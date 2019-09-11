此内容发布于2019年9月11日 上午4:35

（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天宣布开除白宫国家安全顾问、鹰派头号战将波顿，震撼华府政坛。

川普发文不到20分钟，波顿（John Bolton）旋即在推特回呛，说他不是被免职，而是主动辞职。

过去17个月，波顿在川普执政下动荡不安的白宫主宰国家安全政策。他一向是华府的头号战将，比美国任何其他高阶官员更倾向于部署军事力量。

当年力主入侵伊拉克的波顿不时倡议向伊朗和北韩宣战，强悍作风备受争议，前总统小布希（George W. Bush）甚至得绕过参议院，强行任命他出任美国驻联合国大使。

波顿从小布希掌权的白宫卸任后，担任起媒体评论员的角色，经常撰文批判前总统欧巴马，也曾一度兴起角逐总统大位的念头。

此时的波顿，似乎已成了上个世代的人物，直到爱看电视的川普在福斯新闻频道（Fox News）注意到他。

从地产大亨摇身成为总统的川普对健谈的波顿印象深刻，尽管有报导说，川普并不欣赏波顿嘴上招牌的浓密胡髭。

川普主张在国际事务上少插手，尽管两人立场迥异，波顿仍加入川普团队，成了他的战斗内阁。

川普5月表示：「他对诸多议题立场强硬，但那没什么关系。」

媒体报导，波顿与川普对阿富汗、北韩、伊朗与委内瑞拉的外交政策意见不合，是他丢官的导火线。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram