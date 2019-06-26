此内容发布于2019年6月26日 上午8:05

（法新社哥斯大黎加圣约瑟25日电） 美国地质调查所表示，巴拿马和哥斯大黎加边界发生规模6.2强震，震央附近出现断电情形，以及两栋房屋受损。当局也更新先前发出「重大灾损」的警报内容。

美国地质调查所（USGS）指出，这起地震震源深度从10公里更正为26公里，震央距离巴拿马最近的城镇普罗格里索（Progreso）约2公里。地震规模也从6.3改为6.2。

哥斯大黎加南部的村民因担心发生余震，纷纷逃出屋外。哥国国家紧急委员会（National Emrgency Commission）主席索里士（Alexander Solis）表示，有2栋房屋因地震受损。

哥斯大黎加总统阿瓦拉多（Carlos Alvarado）说，哥国西南部位于震央附近的几个社区，都遇到断电情形。

事发当时并未立即传出伤亡，地质调查所表示，「灾情影响应该会相对局限」。修正稍早所称「过去具有这种（重大灾损）警报等级的灾情，需要区域或国家级（单位）因应」的说法。

地质调查所在官网上表示：「估计经济损失不到巴拿马国内生产毛额（GDP）的1%。」

根据哥斯大黎加国家地震网（RSN），当地时间晚上11时23分发生地震，震央位在巴拿马边境城镇阿尔莫耶斯港（Puerto Armuelles）以东11公里处。

根据初步报导，哥斯大黎加首都圣荷西（San Jose）中美洲国家许多地方都感受到摇晃，国家海啸预警系统并未显示有发生海啸的风险。

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