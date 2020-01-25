此内容发布于2020年1月25日 上午5:50

（法新社巴格达25日电） 伊拉克2名反政府示威者昨天在巴格达与维安部队发生冲突而丧命，就在数小时前，什叶派领袖萨德也举办反美示威，号召「百万人踊跃上街」要求美军撤离伊拉克。

伊拉克首都巴格达昨天的反政府示威中，一名示威者遭实弹击中脖子，另一人则遭催泪弹袭击，双双不幸丧命，还有25人受伤。

巴格达自去年10月起爆发以青年为主的抗议行动，诉求政府改革、提早选举并要求更多问责权，并使总理马蒂（Adel Abdel Mahdi）下台。这些抗议活动有超过470人丧命，其中多是示威者，而本周的暴力事件再度激增。

非政府组织「SOS东方基督徒」（SOS Chretiens d'Orient）也指出，包括3名法国人及1名伊拉克人在内的4名组织成员在巴格达失踪。

美国本月稍早出动无人机在巴格达杀害伊朗圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani ）跟伊拉克准军事民兵人民动员（Hashed al-Shaabi）指挥官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。

美军的行动让民粹领袖萨德（Moqtada al-Sadr）号召在昨天展开一场反美游行。萨德选择的示威地点远离美国大使馆，似乎旨在让游行维持和平。

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