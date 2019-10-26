此内容发布于2019年10月26日 上午5:20

（法新社卡博圣多阿各斯提尤26日电） 巴西一名少年神情不悦、满身脏油从深度及腰的海边上岸一刻被摄影记者拍下，这张照片随即在网路上疯传。

法新社特约摄影记者10月21日在巴西培南布可州（Pernambuco）卡博圣多阿各斯提尤市（Cabo de Santo Agostinho）的伊塔普阿玛海滩（Itapuama）拍下这张照片。

当时这名少年出现在石油污染的海面上，近2个月来大量油污在巴西东北部沿岸蔓延。

这名少年是13岁的安鸠斯（Everton Miguel dos Anjos），当天他和4名兄弟及多名堂表兄弟姊妹加入数百位志工行列一起净滩，并努力清除岸边石头上的油污。

安鸠斯穿着T恤��水而行，但发现衣服变脏后就脱掉，然后将塑胶垃圾袋挖洞当成外衣套上。

安鸠斯告诉这名法新社记者，他的母亲看到这些照片被全球各大新闻机构刊登后，将他斥责了一顿。

他还说：「我先前求她准许我帮忙净滩，她说好，只要我没弄脏就行。」

记者拍下照片的4天后，伊塔普阿玛海滩上已不见那么多油污。军方已经接管清理行动，且不再允许孩童帮忙清理。根据巴西海军说法，自从漏油事件发生后，目前已清出上千吨石油。

这起漏油事件最早于8月30日在巴西东北部巴莱巴州（Paraiba）海岸外发现，目前油污已蔓延长达2250公里的海岸线，大约有200个城镇受影响。

环保团体控诉政府危机处理太慢，未能提供适当资源因应问题，许多专家形容这是巴西东北部历来最严重的环境灾难。

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