此内容发布于2020年1月18日 下午11:20

（法新社巴黎18日电） 法国年金改革计画引发的抗议浪潮持续上演，数千名「黄背心」反政府示威群众今天也重返巴黎街头。在面对如雨般的抛掷物下，法国警方发射催泪弹并逮捕至少59人。

示威人士大喊口号，谴责警方、总统马克宏（Emmanuel Macron），以及政府的退休金改革计画。马克宏提出的年金改革计画引发法国数十来最长的运输业罢工行动。

马克宏和第一夫人碧姬（Brigitte Macron）昨晚在巴黎北方剧院（Bouffes du Nord）观看表演时，还因示威者企图闯入打断表演，而一度离开现场。

镇暴警察今天驾驶数十辆警用厢型车至数千名抗议群众游行路线，沿路还不忘开启警笛示警。

警方表示，截至下午他们逮捕了59人。

但传出有警方执法过当的指控。法新社影像服务AFPTV等媒体拍摄的影片显示，有一名满脸是血的年轻男子被捕的同时惨遭殴打。

在现场投掷物此起彼落情况下，镇暴警察动用催泪瓦斯和闪光弹予以回应。

今天的警民冲突标记着第45天的铁路地铁大罢工，让巴黎市内及近郊数百万通勤族苦不堪言。

不过火车班次有渐增的趋势；同时，法国自主工联（UNSA）今天宣布，工会在表决后决定20日起暂停罢工行动。

今天的抗议活动也是黄背心最新一起周末反政府运动。黄背心运动始于2018年11月，最初是为反对政府调涨燃油税而走上街头，诉求后来扩大至赋税公平、社会正义、允许公民发起公民投票等。（译者：黄靖贻/核稿：蔡佳敏）

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