此内容发布于2020年5月4日 上午12:20

（法新社里约热内卢3日电） 布莱德彼特等名人连署响应巴西知名摄影记者萨加多发表的公开信，共同呼吁极右派总统波索纳洛采取「紧急措施」，拯救因疫情而让生存受到威胁的亚马逊丛林原住民

76岁摄影师萨加多（Sebastiao Salgado）在信上说：「2019冠状病毒疾病（COVID-19）袭击下，巴西原住民的生存面临严重威胁。」

这封信获线上请愿活动支持，目前为止吸引约5万人连署，包括「从前，有个好莱坞」奥斯卡最佳男配角奖得主布莱德彼特（Brad Pitt）、「铁娘子：坚固柔情」的梅莉史翠普（Meryl Streep）、「军官与绅士」李察吉尔（Richard Gere），以及乐坛重量级人物玛丹娜（Madonna）、保罗麦卡尼（Paul McCartney）等多位名人。

萨加多作品对全球贫穷人口的刻划，让他赢得多个国际奖项肯定，他近来把焦点转向亚马逊雨林族群。

他在信中写说：「5个世纪以前，这些族群有很大一批人因欧洲殖民者带来的疾病而丧生。」

「如今，新的祸害在巴西迅速蔓延」，亚马逊原住民「对2019冠状病毒疾病毫无招架之力，恐会因此完全灭绝」。

除了公开信，萨加多也在好莱坞A咖明星助阵下，现身巴西导演梅瑞雷斯（Fernando Meireles）的影片，呼吁总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）终结「经济入侵」亚马逊族群的生活，并「保证对他们的保护」。

萨加多说：「巴西对原住民有所亏欠，是时候动手做这老早就该做的事。」

巴西原住民大多集中在亚马逊州（Amazonas），但该州为全国疫情最严重的地区之一，据卫生部统计，迄今有超过500人病逝。

而根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）追踪统计，全巴西确诊数达10万1826例，7051人病故。

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