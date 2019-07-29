此内容发布于2019年7月30日 上午12:35

（法新社伦敦29日电） 英国首相强生（Boris Johnson）今天敦促欧盟放弃反对重新谈判脱欧协议的立场，英镑闻讯重贬，因市场对英国恐无协议脱欧的担忧日益升高。

上周刚上任的强生希望修改前首相梅伊（Theresa May）与欧盟达成的脱欧协议，但坚称无论有没有脱欧协议，都必须在10月31日的期限退出欧盟。欧盟则表示不会重新谈判脱欧协议。

首度以首相身分访问苏格兰的强生向记者表示：「脱欧协议已死。…我有信心我们会达成协议，但准备无协议（脱欧）也是对的。」

苏格兰民族党党魁兼首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）与强生会面后表示：「在虚张声势这一切背后，这是一个相当危险的政府。」她指控强生背地里追求无协议脱欧，而这将带来「灾难性」结果。

施特金也说：「不管他们怎么否认下去，这个政府就是在追求无协议策略。」她还说，相信欧盟会改变说词的这个「策略注定失败」。

英国政府尚未宣布强生走访欧盟各国首都的计画。一名发言人说，在欧盟改变立场前，强生不会访问这些国家。

发言人说：「他显然想要跟欧盟各国领袖见面和谈判，而不是听欧盟说他们不可能重启脱欧协议谈判。」

英镑兑美元贬值逾1%，来到1.2213美元，触及28个月低点。

荷兰国际集团（ING）策略师卡帕达（Petr Krpata）说：「英镑今天开始急遽贬值，因新的英国政府对目前欧盟和英国达成的脱欧协议，抱持较为好战的立场，加上对于无协议脱欧可能性增加的公开发言，让市场认清现实。」

英国企业界主要游说团体英国工业总会（Confederation of British Industry）表示，各大企业如今必须采取「紧急措施」，因为无协议脱欧的可能性愈来愈高。

英国工业总会在报告中警告，英国和欧盟对无协议脱欧的准备不充分，因此敦促各大企业加强应变计画。（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题