此内容发布于2020年5月15日 上午8:35

（法新社巴黎15日电） 世界卫生组织（WHO）一项模型研究显示，除非采取紧急行动，2019冠状病毒疾病（COVID-19）一年内可能在非洲造成15万人死亡，将近2.5亿人感染。

这项研究今天在BMJ全球健康期刊刊出，报告作者预测非洲感染率低于欧洲和美国等地区，重症和死亡病例也较少。

尽管他们表示许多非洲国家迅速采取阻遏措施，仍警告这个地区的卫生系统可能很快将不胜负荷。

作者说：「我们的模型指出如果阻遏措施失利，卫生系统将面临问题的严重性。」

在此同时，专家严重警告，疫情可能让发展中国家陷入卫生紧急状态，因为这些国家脆弱的卫生体系已疲于应付一系列其他慢性病。

世卫非洲办事处专家模拟世卫区域管辖范围内47个国家可能接触病毒和感染的可能比率，这些国家不包括吉布地（Djibouti）、埃及、利比亚、摩洛哥、索马利亚（Somalia）、苏丹和突尼西亚（Tunisia）。

这个区域10亿人中，约有2.31亿人、即22%（模型研究估计在16%到26%间）预计在12个月内受到感染，其中大多数人几乎没有或根本没有症状。

预估有460万人需要入院治疗，14万人是重症，8.9万人病危。

研究中显示，将导致约15万人死亡（模型研究估计在8万3000和19万人之间）。

这个模型估计从广泛和持续的社区感染开始一年内，每个国家会发生的情形。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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