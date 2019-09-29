此内容发布于2019年9月30日 上午1:05

（法新社喀土穆29日电） 一名苏丹学生在反对埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）的集会被拘留，苏丹今天召见埃及驻苏丹大使，对该事表示抗议。

一名被流放的埃及商人上传数支影片在网路疯传，他指控总统和军方的贪腐后，反塞西抗议于20日首度爆发，人民宣泄对埃及经济困境积压多时的不满。

维权团体表示，已有包括律师、社运人士、教授和记者等2000多人，在这波逮捕潮中被拘留。

苏丹外交部在声明中说：「埃及大使已知悉阿布杜拉曼（Waleed Abdulrahman）被拘留后，他的家人所有的疑虑和担忧。」

声明中也提到，苏丹外交部也对开罗方面不准苏丹大使馆派人探视阿布杜拉曼提出抗议。

苏丹外交部说：「我们已要求埃及当局赋予阿布杜拉曼所有他该有的法定权利。」

数十名苏丹示威者今天聚集在位于喀土穆（Khartoum）的外交部外，要求释放阿布杜拉曼。

示威者高喊：「我们要把阿布杜拉曼带回家。」有些人还拿着他的照片。

塞西对在埃及的抗议淡化处理，表示「没有什么好担心的」。

在穆希（Mohamed Morsi）和他的穆斯林兄弟会（Muslim Brotherhood）被推翻的隔年，塞西于2014年当选总统，他被认为是中东最独裁的人物之一。

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