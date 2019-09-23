此内容发布于2019年9月23日 上午6:05

（法新社伊斯兰马巴德23日电） 原以为把塔利班拉上台谈判桌可讨好美国，却因美国与塔利班谈判破局，巴基斯坦盘算落空。

年度联合国大会下周在纽约揭幕，巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）已宣布，针对印度废除克什米尔获宪法保障的独立特殊地位，届时将发动大规模抗争集会。伊姆兰汗形容印度此举犹如种族清洗，并警告当地「即将爆发种族灭绝行动」。

但巴基斯坦长久以来因支持激进组织而遭受谴责，若意图左右历来不愿在克什米尔问题上挑战印度的国际社会，需要政治靠山撑腰。

美国涉入阿富汗战争将近18年后亟欲抽身，巴基斯坦若能协助美国实现愿望，一般认为这是个好机会，巴国可在多年来挨批表里不一后，再度讨好美国。

7月间曾有短暂时间，这盘算看来似乎奏效。

美国总统川普在华府宣布愿意调停克什米尔争端，让伊姆兰汗喜不自胜。自1947年英国结束殖民统治以来，印度和巴基斯坦在克什米尔打了两场战争，更爆发无数次小规模冲突。

印度重申克什米尔纯粹是印巴双边争议的立场，并驳斥任何他国调停的可能性，但巴基斯坦在华府的地位似乎再度上升。

只不过这种有利情势相当短暂。

印度总理莫迪（Narendra Modi）上月取消印控克什米尔地区的自治地位并纳入印度版图，引起巴基斯坦愤怒。

当巴基斯坦在克什米尔问题上力争国际支持他们的立场之际，局势又见转折，川普突然取消与塔利班的谈判。美国与塔利班辛苦谈判将近一年，希望达成一项协议促成美军撤离，但川普此举使得一切化为乌有。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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