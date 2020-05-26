此内容发布于2020年5月26日 下午7:05

（法新社华盛顿26日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，巴西、秘鲁和智利的2019冠状病毒疾病（COVID-19）传播速度没有趋缓的迹象，预估死亡激增趋势将持续至8月。

世界卫生组织美洲地区办公室「泛美卫生组织」（PAHO）负责人艾蒂恩（Carissa Etienne）说：「南美洲方面，巴西上周通报的新增病例为疫情爆发以来最高的一周数据，我们因此特别担心。」

她在每周例行简报中表示：「秘鲁和智利也都通报高发病率，是这些国家疫情传播速度仍在加快的迹象。」

截至25日为止，在全球500多万起病例中，拉丁美洲累计约73万例确诊，逾3万9500人病故，每日新增染疫人数超越欧洲和美国。

艾蒂恩表示，这个区域如今「无庸置疑」是疫情重灾区。专家估计的染疫人数远超过官方统计，因此她也呼吁各国防疫不能松懈。

她说：「对美洲大多数国家而言，现在不是松绑管制措施或缩减防疫策略的时候。」

艾蒂恩根据美国华盛顿大学健康计量评估研究中心（IHME）的模型预估，6月22日前，巴西每日新增死亡人数预料将达到约1020人的高峰。

巴西是仅次美国，全球疫情次重的国家，根据法新社统计，目前共有37万4898人染疫、2万3473人病故。（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

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