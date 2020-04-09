此内容发布于2020年4月10日 上午1:05

（法新社巴黎9日电） 谷歌（Google）多月来拒绝遵守欧洲新数位版权法，法国竞争事务监管当局今表示，Google必须为显示媒体内容开始付费，下令他们和媒体机构展开协商。

法国主管竞争事务当局表示，他们「要求Google在3个月内，拿出诚意和出版商及新闻机构协商，针对再利用他们受（版权）保护的内容，商议相关报酬。」

「这项命令要求Google进行协商，并提出实际报酬方案。」而且必须追溯到2019年10月，法国当时是头一个批准欧洲联盟新数位版权法的国家。

这项针对所谓「邻接权」（neighbouring rights）制定的新规定，目的在确保当新闻机构的作品在网站、搜寻引擎和社群媒体平台显示时，能获得报偿。

然而，Google基本上可以对欧洲的网路搜寻设下限制，因此拒绝遵守规定。Google表示，只有在媒体同意他们无偿使用的情况下，文章、图片和影音才会显示在搜寻结果。

Google表示，若他们拒绝，相关内容将仅会出现标题和连结，几乎肯定会导致出版商能见度及广告收益大减。

媒体集团和法新社去年11月向竞争监管机构提出申诉。

法国竞争监管当局今天说：「Google的做法…可能构成滥用主导地位，并造成媒体部门严重且立即性伤害。」

Google表示，自从去年法国开始施行欧洲新版权法后，他们便「积极接触出版商，以增加对新闻的支持和投资。」（译者：黄靖贻/核稿：刘淑琴）

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