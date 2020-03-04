（法新社华盛顿4日电） 美国民主党总统候选人提名战中的「超级星期二」初选结果陆续出炉，前副总统拜登气势大振，媒体大亨彭博决定退选，力挺拜登。总统川普嘲讽彭博「自欺欺人」。

昨天「超级星期二」是民主党初选过程中重要的一役，全美14个州同时举办初选投票，对选情影响特别大，根据陆续得出的结果，拜登（Joe Biden）赢面甚大。

拜登的强劲表现终结了参议员桑德斯（Bernie Sanders）在先前几场初选中的领先地位，也导致彭博（Michael Bloomberg）宣布退选，转而支持拜登。

川普则一边向拜登「令人难以置信的后来居上」致意，一边自称会打败拜登，因为拜登身边都是极左派。

相对于左倾的桑德斯，拜登属于温和派，但川普坚称拜登的一些操盘者「比桑德斯更左，这很恐怖」。

川普除了发布一连串推文嘲讽民主党初选之外，还公开表示，如果自由派的联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）早点退选，选民就不会分裂，桑德斯就可以轻松胜出，就像中间派的印第安纳州南本德市（South Bend）前市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）和参议员克罗布查（Amy Klobuchar）退选、改挺拜登一样。

川普说：「她（华伦）真的是来拆台的，其他人都退了，选票都归给拜登。那些人早点退出，帮了拜登大忙，你懂的。如果她退选，我觉得情势会大不相同，投票之夜会是另一番结果。」

川普也挖苦彭博说：「他会尝试把钱投入拜登的竞选活动，好挽回颜面，我们看看会怎样吧，我不认为这会有什么效果。他会这么做是因为他居心不良，他是个坏心眼的人，我很了解他，他在自欺欺人。」（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

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