此内容发布于2019年8月30日 上午7:20

（法新社华盛顿29日电） 美国媒体报导，总统川普特别助理魏斯特荷（Madeleine Westerhout）今天请辞。她先前向记者分享有关川普家庭的事情，以及泄漏白宫事务。

「纽约时报」引述匿名消息人士的话报导，在魏斯特荷出乎意料地请辞前，川普获悉她最近在新泽西州一场不对外公开的晚宴谈话中，告诉记者有关川普家庭和白宫的内幕。请辞消息也被美国有线电视新闻网（CNN）和政治新闻机构Politico等媒体报导。

CNN报导，魏斯特荷在与记者的交谈中，并未明确表明自己的说法不对外公布，一名记者因而向白宫透漏了她的谈话内容。

魏斯特荷的办公室就位在椭圆形办公室前方，经常被美媒形容是川普的「守门人」。从川普就任总统以来，魏斯特荷一直是他的私人助理。

川普政府对政府人员向媒体泄漏讯息特别敏感，川普还曾针对有关白宫事务的报导，抨击官员和记者。

CNN指出，一名前政府官员称川普和魏斯特荷的关系「密切」，他说，对川普而言，谈论他的家庭是条「红线」。

纽时报导，魏斯特荷现在是名「离职员工」，不会被允许进入白宫。

魏斯特荷并不是个引人瞩目的职员，但她的辞职让川普自2016年上任以来，一连串离开行政团队的名单再添一人。

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