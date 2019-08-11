（法新社首尔11日电） 随着日韩贸易战愈演愈烈，南韩大型美妆品牌韩国科玛（Kolmar Korea）因强迫员工观看赞美日本的YouTube影片，遭到社会猛批，今天导致公司董事长尹东汉道歉辞职。

这段影片在上周约700名员工参与的每月例行会议上放映，内容抨击南韩总统文在寅对日本贸易管制的回应，并称赞日本首相安倍晋三「没有直接打脸文在寅」的气度。

这支影片也提到委内瑞拉经济崩溃，「女性为了区区7美元就下海卖身」，还说南韩不久也将面临类似命运。

这起事件引发公众强烈愤怒，不断有人呼吁抵制这家供应全球数十家美妆品牌的企业。

尹东汉（Yoon Dong-han）今天为「造成困扰」致歉，并表示他会辞职下台。他说：「我向各位信赖并喜欢我们产品的消费者及南韩人民道歉。我特别想向女性致上我最诚挚的歉意。」

南韩和日本陷入激烈贸易战及外交争端。南韩法院先前判决，日本企业应承担日本殖民朝鲜半岛时期强徵韩国劳工的赔偿责任。日本7月初对南韩科技公司生产用的重要化学物实施出口管制，进而使双方本月稍早将彼此从可信任贸易伙伴名单中移除。

南韩自7月起便掀起抵制日本产品潮，造成日本汽车销售跌幅超过30%，并迫使数家航空公司因需求降低而暂停日韩航线。

韩国科玛上周也发出另一则道歉声明，表示只播放这支影片的一部分，目的则是想训练员工「拥有正确的历史意识，而不是情绪性的反应」。

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