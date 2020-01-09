此内容发布于2020年1月9日 上午11:05

（法新社斯洛维尼亚卢布里雅纳9日电） 斯洛维尼亚地方当局说，疑似蓄意破坏者今天焚毁一座美国总统川普木造雕像。一群村民为了批评民粹政治，于去年打造这座雕像。

8公尺高的川普全身像于去年8月打造完成，不但有他独具特色的金发、蓝西装、白衬衫及红领带，造型还神似自由女神像。设计师斯拉格尔（Tomaz Schlegl）将它命名为「自由雕像」，希望这尊雕像成为批判民粹政治的象徵。

雕像最初设立在塞拉普里卡姆尼库村（Sela pri Kamniku），当地位于斯洛维尼亚首都卢布里雅纳（Ljubljana）北方30公里，但在村民不满游客增多展开抗议后，雕像于12月移往邻近城镇摩拉夫切（Moravce）。

但迁往摩拉夫切不久后，破坏者就在川普雕像脸部画上胡子，显然是指涉希特勒（Adolf Hitler）。

消防队员今天清晨赶往现场扑灭已完全摧毁这尊雕像的大火。摩拉夫切市长巴拉吉奇（Milan Balazic）表示，警方将会展开调查。

巴拉吉奇表示：「这是针对艺术及包容性的攻击，针对欧洲基本价值的攻击。」他还说，自从上个月设置完成后，许多游客前来观赏雕像。

为了把雕像移来摩拉夫切，巴拉吉奇支付1500欧元（约新台币5万元），并将此视为宣传这个小镇的契机。

由于美国下令狙杀伊朗将领苏雷曼尼（Qassem Soleimani）后紧张情势升高，斯拉格尔表示，他认为这起疑似纵火案是一项反川普行动。

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