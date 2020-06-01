此内容发布于2020年6月1日 上午4:20

（法新社新加坡1日电） 新加坡去年上路的网路假讯息法争议不断，社群媒体巨擘脸书（Facebook）近期又被星国当局要求封锁一个异议人士经营的粉丝专页后，抨击星国此举有抑制言论自由的风险。

这是脸书对于授权政府官员可要求网路平台业者在他们视为不实讯息的贴文旁设置警语或要求关闭特定脸书专页的法律，最新一波的批评。

National Times Singapore网站日前在其脸书粉丝专页上发文指控，根据新加坡「防止网路假讯息与网路操纵法」（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act）规定，任何对政府的批评都被视为违法。

这个网站因此被要求标注该言论为假讯息，但拒绝照做。另外，新加坡政府也要求脸书封锁该粉专，让星国境内的脸书用户无法浏览该粉专。

被问及新加坡当局这项要求，脸书回应表示，「依法被迫要照做」。

不过，脸书一名发言人进一步说，「这类封锁的要求是很严重的，且有被滥用来抑制网路声音及观点的风险」。言论自由是基本人权，也是脸书在全球各地致力保护且捍卫的重要公民自由。

National Times Singapore脸书粉专是由旅居澳洲、反新加坡政府的异议人士陈智祥（Alex Tan）经营。

当局表示，已有4个陈智祥经营的脸书粉丝专页被关闭。专责驳斥不实讯息的新加坡政府网站宣称，陈智祥持续散布不实讯息，扭曲民众对这部防制假讯息法律与实施方式的理解。

除了脸书，网路搜寻引擎巨擘谷歌（Google）和社群网站推特（Twitter），以及一些人权团体也都关切这项去年10月生效的法律。

新加坡在野党人士也担忧政府在大选前几个月，会利用这项法律来压制批评的声音。不过星国当局坚称，这是为了防止不实讯息在网路流传而造成社会分裂的必要之举。（译者：侯姿莹/核稿：陈政一）

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