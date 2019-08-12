此内容发布于2019年8月12日 上午5:20

（法新社新加坡12日电） 新加坡今天表示，自2021年9月1日起将全面禁止国内象牙及其制品销售。同时，新加坡政府近来加强打击非法野生动物贸易。

新加坡政府与非政府组织、象牙零售商和大众经过2年磋商后，于8月12日世界大象日（World Elephant Day）宣布这项消息。

新加坡有关当局上月查获该国史上最大宗象牙走私案，扣押近9公吨走私象牙，据估计来自约300头非洲大象，价值达1290万美元（约新台币4亿元）。

这批非法货物藏在来自刚果民主共和国的一个货柜，原定经由新加坡运往越南，当中还有大量的穿山甲鳞片。

新加坡自1990年禁止所有形式象牙制品进行国际贸易。

如果这类产品可以证明于1990年前进口，或是在新加坡签署濒临绝种野生动植物国际贸易公约（CITES）前取得，就能在新加坡国内贩售。

新加坡国家公园管理局（National Parks Board）今天发声明表示，贩卖象牙及其制品禁令于2021年9月1日生效。

违者遭定罪后，恐将面临最高1年监禁和罚款。

国家公园管理局表示，这项禁令生效后，交易商可以把象牙制品捐给有关机构或是继续保留它。

新加坡政府去年进行的公众谘询显示，99%民众赞成对象牙制品实施全面禁令。

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