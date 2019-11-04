此内容发布于2019年11月4日 上午6:35

（法新社新德里4日电） 印度首都新德里近日遭遇3年来最严重空污，当地2000万居民有许多人因眼睛刺痛怨声四起，当局今天禁止一半的私家车上路，还在泰姬玛哈陵附近准备空气清净机。

印度新闻信托社（Press Trust of India）报导，由于新德里雾霾等级比北京高出3倍多，当局在着名景点泰姬玛哈陵（Taj Mahal）附近停放一台内有空气清净机的厢型车，以净化这座古迹周围的空气。大理石陵墓泰姬玛哈陵建于17世纪，位在新德里南方250公里。

空污导致新德里医院突然出现许多呼吸系统不适的病患，另有37个航班昨天因空污被迫转降。为因应此事，一项新法律今天生效，对新德里私家车实施限制，民众需依照车牌号码尾数为奇数或偶数轮流上路。

当局在新德里道路十字路口部署超过600组警力，警方有权对违法民众开罚4000印度卢比（约新台币1721元）。

不过，新德里700万辆机车、大众运输，以及只载女性的车辆不受这项限制约束。这引起批评人士抨击限制措施没有用。

新德里市长克里瓦尔（Arvind Kejriwal）在推特放上影片表示：「到处都是烟雾，包括年轻人、小孩和老年人，大家都呼吸困难。眼睛刺痛，空污太严重。」

新德里上周也下令暂时禁止建筑工地施工，且所有学校全部关闭到本月5日。新德里市政府分送免费空污防护口罩给孩童。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram