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此内容发布于2016年9月30日 上午1:20 最后更新 - 2016年9月30日 -01:20

（法新社新泽西州荷波肯29日法新社电）重要交通枢纽荷波肯（Hoboken）爆发通勤列车冲进车站的重大交通事故，1人死亡，受伤人数增至114人。乘客表示，列车丝毫没有减速。

新泽西州州长克里斯蒂（Chris Christie）表示，列车「高速」冲进车站，「撞毁围栏障碍，并撞进火车站的内墙。」

克里斯蒂告诉美国有线电视新闻网（CNN），1名34岁的荷波肯居民经鉴识人员辨识，身份为克隆（Fabiola Bittar de Kroon），当时正在月台上，遭到列车撞上、在瓦砾堆下丧生。目前她为唯一证实死亡者。

他还说，列车驾驶在当地医院接受治疗后已出院，目前配合调查当中。

新泽西医学中心院长葛瑞（Kenneth Garay）表示，所有外科医生「全在手术室，」治疗骨折、内伤与撕裂伤的病患。

他在CNN上说，「在目前这个时间点，无人有生命危险，」「目前状况相当关键但稳定，他们正在接受仔细观察当中。」

根据新泽西交通局声明，1614车次列车从纽约春田站出发，约早上8时45分冲撞荷波肯车站。

乘客形容这辆载约250人的列车，「全速冲进铁轨末端的缓冲器。」

通勤乘客斐南（Jim Finan）告诉福斯新闻网（FoxNews）：「列车完全没有减速，」「我们直接撞上去，我是说，直接撞穿铁轨末端的减速器。」（译者：中央社许湘欣）

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