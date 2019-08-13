此内容发布于2019年8月13日 下午10:20

（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天遭各界炮轰对香港的民主抗议活动隔岸观火，就连中国政府调动部队至香港边界，川普仍不开口批评北京当局。

美国政治光谱两端的批评者，同声指控川普扬弃美国长期以来支持民主运动的政策，允许北京干预香港这个半自治金融贸易枢纽。

抗议群众昨天在香港机场与警方发生冲突，导致航空交通瘫痪。川普对此的回应很模棱两可，向记者表示香港局势「很棘手」。

他说：「我希望会以有利于各方的方式获得解决，包括中国。我希望事情能和平解决，没有人受伤，没有人丧命。」

不久后，川普在推特表示，美国情报证实，北京已调动部队至香港边界，「各方都应该保持冷静与安全！」他还转推中国人民解放军车辆在深圳的影片。

不过，在香港深陷1997年回归中国以来最大危机的关键时刻，川普没有声援抗议群众。

事实上，香港4个多月以来的抗议活动，川普政府大多仅呼吁双方避免暴力，同时否认北京指控美国干预的说法。

前美国高阶外交官员勃恩斯（Nicholas Burns）说：「香港抗议活动上，川普两面倒，毫无担当。」

现任职于哈佛大学甘乃迪学院（Harvard University Kennedy School）的勃恩斯说：「美国唯一该支持的一方，是香港人民的民主权利。」

香港抗争行动自3月展开，反对港府修订逃犯条例，原因是不相信中国大陆的司法制度可以保障被移交者的人权，以及担心成为遣送政治犯的缺口。

不过，「反送中」示威爆发的时间点，正值中国国家主席习近平与川普政府就贸易纷争僵持不下之际，这场贸易战拖累美中双方经济，且至今看不到解决迹象。

7月底，香港黑社会帮派成员在元朗地铁站攻击群众，造成45人送医。隔天，川普称赞习近平对香港反送中抗议民众的作法，说：「中国如果有意，就有办法阻止这些抗议。」他认为，对香港反送中抗议民众，习近平表现得「非常负责任」。

几天后，他出口痛批中国的贸易政策，但被记者问到是否关心媒体报导中国恐介入平息香港示威时，他说北京「不需要建议」，还说「香港是中国的一部分，他们（中国）得自己去解决」。

布鲁金斯研究所（Brookings Institution）外交政策专家莱特（Thomas Wright）认为，川普这等于是「放行」让习近平干预香港。莱特在推特发文称，这是川普「总统任内最糟糕的外交政策决定」。

川普今天的立场迥异于自家国会议员的看法。资深共和党籍联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）称香港局势是「美中关系的关键点」。

他写道：「天安门事件30年后，全美上下力挺香港和平抗议的群众。这些抗议凸显了他们要求自由与民主的道德权威。」

另一名共和党籍人士、联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）拒绝接受香港抗议属中国「国内事务」的看法。他写道：「从他们过去镇压史看来，中国解放军集结于香港边界就足以令人深感担忧。」

民主党人则毫不掩饰地直接批评川普。联邦众议员麦高文（Jim McGovern）称「危险」的语言「导致误判」。他说川普应该「警告北京，如果打压和平抗议群众，他们将面临严峻后果」。

联邦参议员墨菲（Chris Murphy）说，美国对其他国家民主活动表达支持之意，向来都极为重要。

他在推特写道：「他们豁出去为这些『美国』价值发声时，美国竟然保持缄默，这种令人心碎的心情，简直难以用语言表达。这不是外交政策。」

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