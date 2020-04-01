此内容发布于2020年4月1日 下午10:50

（法新社劳德岱堡1日电） 桑达姆号邮轮（Zaandam ）因爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情在多个南美洲港口吃闭门羹，美国总统川普今天说，桑达姆号停泊佛罗里达州后，有关当局将撤出船上乘客。

桑达姆号有数十人身体不适，明天清晨将与姊妹船鹿特丹号（Rotterdam）一同驶入美国水域，预定泊靠劳德岱堡（Fort Lauderdale）。

川普说，美国将派出「医疗团队登船，将民众送下船」，把外籍人士送回家。他又说：「我们将送加拿大人下船，把他们交给加拿大当局，对英国也会这么做。我们必须帮助这些人，他们面临巨大困难。」

佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）今天对2100万名佛州居民发布禁足令，他稍早表明不想让桑达姆号靠港，但他今晚告诉福斯新闻频道（Fox News），他不知道船上有美国公民。

桑达姆号邮轮经营者荷美航运公司（Holland America Line）说，正在等待当局证实在劳德岱堡让乘客下船的讯息。

约1200名没有生病的乘客，将搭乘包机回家。荷美航运说，他们将「搭乘消毒过的巴士，尽量减少人与人的接触，同时必须戴上口罩」。

荷美航运指出，约45名出现轻症的乘客，将待在船上隔离，直到身体康复为止；10名需要重症照护的乘客，将上岸在当地治疗。

本身是川普盟友的迪尚特，先前不理会外界要求佛州发布禁足令的呼声，同样也不想承担照护染疫邮轮乘客的负担。

共和党籍的迪尚特解释先前的想法时说：「之前有人跟我说，这两艘邮轮的乘客都是外籍人士，与佛州没有关系。所以我的看法是，为什么要把他们带到佛州？结果上面有美国公民，实际上有佛州人。」

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