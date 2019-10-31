此内容发布于2019年10月31日 下午10:20

（法新社纽约31日电） 美国波音公司（Boeing）今天宣布全球有数十架737 NG飞机被发现有裂缝后，已停止服务，这对深陷危机的波音是另一个挫败。

波音737 MAX接连发生两起致命空难后，面临获利锐减、美国联邦单位审查及外界对执行长请辞的要求。波音737 MAX是波音737 NG的后继机型。

澳洲航空公司（Qantas）表示，对33架飞行超过2.26万次的飞机进行检查后，于3架波音737 NG上发现结构性裂缝，已经停飞维修。根据美国联邦航空总署（FAA）10月初发布指令，航空公司必须在7天内检查飞行周期超过3万次的飞机；飞行周期超过2.26万次但不到3万次的飞机则有数个月时间检查。

根据首尔有关当局，10月南韩停飞9架波音737 NG，其中5架为大韩航空公司（Korean Air）所拥有。美国航空业者西南航空公司（Southwest Airlines）因发现3架波音737 NG有裂缝，已经停飞。

其他数家大型航空业者表示，进行检查时并未发现飞机有裂缝。

波音先前回报机身与机翼连接结构「腌菜叉」（pickle fork）处有问题。

美国联邦航空总署发言人表示，在问题尚未解决前，航空业者不能复飞波音737 NG。

波音发言人今天在雪梨告诉法新社，到目前为止，约1000架飞机经检查发现裂缝的比例不到5%，而发现裂缝的飞机已经停飞维修。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

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