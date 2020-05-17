此内容发布于2020年5月17日 上午8:50

（法新社华盛顿16日电） 美国前总统欧巴马今天批评政府的抗疫作为，这番谈话被认为是欧巴马少见公开指责他的继任者川普，暗酸这位现任总统抗疫不力，而且连假装负责都不愿意。

每年春季是美国校园骊歌初唱季节，由于防疫管制，今年毕业典礼多改为线上举行，欧巴马（Barack Obama）今天分别在高中、大学的两场线上毕业典礼上致词。

在第一场毕业典礼中，欧巴马告诉几十所传统非裔大学院校的学生说：「最重要的是：大家还以为许多主事者知道自己在做什么，而这场疫情终于完全揭开了真相。」

欧巴马谈到疫情影响时表示：「这些主事者当中有很多人连假装负责都不愿意。」他并未指明是哪些领导人物。

第2场线上毕业典礼在黄金时段举行，巨星云集。欧巴马致词时呼吁毕业中学生，要在领导人失败之处采取行动。

他说：「如果世界要变得更好，就全靠你们了。」

欧巴马接着又说：「只做些觉得好、容易和方便的事，这是小孩子的想法。但很不幸，有许多所谓的大人，包括一些拥有耀人头衔、位居重要职位的人，仍然抱持这种想法，因此才会如此把事情搞砸。」

「我希望你们舍弃这种思维，并让自己立足于更能持久的价值，诸如诚实、勤奋工作、负责任、公平、慷慨大方，以及尊重他人。」

这场毕业典礼在美国主要电视网播出，穿插鼓舞人心的演说以及学生和明星的表演，现身的包括美国职篮NBA洛杉矶湖人球星詹姆斯（LeBron James）与乐团「强纳斯兄弟」（Jonas Brothers）。

詹姆斯附和欧巴马的呼吁，希望学生们采取行动，敦促他们「与家庭保持亲近」，并协助重建因疫情和封锁而受重创的社区。

美国的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情举世最严重，有超过140万起染疫病例，近9万人不治。

今年美国毕业生面临严酷现实，在几个月的抗疫管制导致商业活动停摆之下，美国失业率已飙升至近15%，有3600万人请领失业救济金。

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