此内容发布于2020年1月24日 上午12:05

（法新社布鲁塞尔23日电） 欧洲议会宪政事务委员会今天表决通过先前与英国敲定的脱欧协议，英国退出欧洲联盟总算迈向最后关卡。

宪政事务委员会议员以23票对3票提议欧洲议会（European Parliament）下周召开全会正式签署脱欧协议。英国将根据脱欧协议，在1月31日终止长达40年的成员国身分。

脱欧法案今天稍早获得英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）御准后，这将是欧盟和英国正式分手前欧盟方采取的最后一步行动，为长达3年来艰困且复杂的谈判写下句点。

两位欧盟高层官员预计明天与英国首相强生（Boris Johnson）签署脱欧条约。强生是英国2016年脱欧公投，领导脱欧阵营的代表人物，他将正式在条约中签名。

英国国会上下议院昨天通过脱欧法案后，强生表示：「虽然有时候感觉我们好像永远到不了脱欧的终点线，但如今我们做到了。」

「现在我们可以将过去3年的积怨和分化抛在身后，把焦点放在实现一个明亮和振奋人心的未来。」

以往英国和其余27个欧盟成员国交易并分享许多资源，从资料数据到捕鱼海域不等，强生将负责重新界定所有相关条款。

美国官员表示，他们热切期盼能与强生敲定协议。

美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）本周末将造访伦敦，他表示，英美贸易协议「对（美国）川普总统而言绝对是当务之急，而我们料将在今年与他们达成协议」。（译者：黄靖贻/核稿：陈昱婷）

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