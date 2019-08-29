此内容发布于2019年8月29日 下午12:05

（法新社赫尔辛基29日电） 欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表茉格里尼（Federica Mogherini）今天表示，欧盟将支持美国和伊朗举行会谈，但前提是必须维持现有的伊朗核子协议。

美国总统川普去年单方面退出2015年签署的伊朗核子协议后，德黑兰和华府陷入难堪僵局。伊朗核协议是签署国解除对德黑兰制裁，换取伊朗限缩其核子计画。

川普本周提出与伊朗直接举行会谈的想法，同时美国新任国防部长艾斯培（Mark Esper）敦促伊朗领导人参与会谈后，使得美伊直接会谈成为解决危机的一条途径。

欧盟一直努力阻止伊朗核子协议全面瓦解，认为这是制止伊朗发展核弹的最好方法。

川普26日表示，准备好未来数周与伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）会谈后，茉格里尼对美伊谈判构想表达审慎欢迎。

为了参与欧盟外长和国防部长会议，茉格里尼抵达赫尔辛基时说：「我们一直支持会谈，在清晰和尊重的基础上，人们谈得越多，彼此相互了解就越深。」

但她也说：「首要的是既有的必须维持。」茉格里尼指的是2015年签署的伊朗核子协议，其正式名称为联合全面行动方案（JCPOA）。

她说：「我们始终倡议各方都要完全尊重联合国安理会决议，包括联合全面行动方案。」

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