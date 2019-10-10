此内容发布于2019年10月10日 上午7:35

（法新社卢森堡10日电） 欧洲联盟（EU）今天将瑞士及阿拉伯联合大公国分别从避税天堂国家「灰名单」及「黑名单」中移除，原因是这两国成功进行改革。

欧盟28会员国财政部长指出：「阿尔巴尼亚、哥斯大黎加、模里西斯、塞尔维亚及瑞士，已在期限前推行所有的必要改革，符合欧盟的税务妥善治理原则。」

自欧盟2017年12月公布「灰名单」（gray list）开始，瑞士即已名列其中。「灰名单」意指税务不合作观察名单，入列国家被视为税务法规不够周全，然而瑞士先前已表达改革承诺。

欧盟执委会经济与财政事务执行委员莫斯柯维奇（Pierre Moscovici）在卢森堡的记者会表示：「若瑞士从名单移除，对我而言即是成功，因为最好的名单就是最短的名单。」

瑞士2018年10月就已核准税务改革措施，但因一项公投结果而致生效日期延后。

此外，包括杜拜在内的阿拉伯联合大公国也因快速实施改革，而获得认可，直接从「黑名单」（Black list）移除。

不过慈善团体「乐施会」（Oxfam）的欧盟税务政策顾问普塔图罗（Chiara Putaturo）指出，欧盟已为世界两个为害最大的避税天堂加以粉饰。

普塔图罗指称，这两国虽然近期进行改革，但仍将提供避税的公司甜头，比如非常低的税率以及加速公司所得税的「逐底竞争」（race to the bottom）。

欧盟目前只将9个国家或领土列入税务不合作名单，包括美属萨摩亚、贝里斯、关岛、斐济、阿曼、萨摩亚、千里达与托巴哥、美属维京群岛及万那杜。（译者：陈正健/核稿：张佑之）

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